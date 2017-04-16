 الشيخ النزهان يكشف لـ «تواصل» تفاصيل وفاة عامل صدمه «مفحط» في حي الشفاء بالرياض.. «فيديو» | صحيفة تواصل الالكترونية

الداعية النزهان يكشف لـ«تواصل» تفاصيل وفاة عامل صدمه «مفحط» في حي الشفاء بالرياض (فيديو)

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تواصل – سامي الثبيتي:

كشف الداعية سعود النزهان تفاصيل حادثة وفاة عامل صدمه “مفحط” في حي الشفاء جنوب الرياض، وهرب بسرعة من الموقع، وتظهر جثة العامل مغطاة بجانب الطريق، وقام “النزهان” بتصوير مقطع الفيديو الذي خص به “تواصل”.

ويقول “النزهان”: إن مفحطاً كان يقوم بممارسة التفحيط بسرعة عالية في شارع “أم عمارة” بحي الشقاء، وصدم العامل الذي تُوفِّي في الحال وهرب.

وعن كيفية وقوع الحادث قال الشيخ النزهان: إن المُتَوَفَّى يعمل في أحد محال التموينات، وكان يقوم بعبور الشارع لتوصيل طلبات من التموينات، وَإِذَا بالمفحط يصدمه بقوة بالسيارة ليتوفى في الحال.

وأَضَافَ النزهان: أن الحادث وقع بعد عصر أمس الثلاثاء، وأنه يعرف العامل المُتَوَفَّى ويشهد بأنه “رجل فاضل، وذو أخلاق عالية، ومن الحريصين على أداء الصلاة في المسجد، ومعروف في المكان”.

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