وزير النقل: خصخصة الطرق في المملكة بإسنادها للقطاع الخاص 

تواصل – محمد المقصّي:

كشف وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، عن عزم الوزارة خصخصة الطرق، وذلك على غرار ما تم تطبيقه على عدد من المطارات في السعودية، موضحاً أن عملية الخصخصة ستتم عبر إسناد عملية إنشاء طرق مستقبلية إلى القطاع الخاص، وذلك مقابل تحصيل رسوم على استخدامها.

وأكد الوزير أن القطاع الخاص جزء من برنامج التخصيص في خطة الطيران المدني، مبيناً أن البرنامج اعتمد وأقر من “مجلس الوزراء” وتم التنويه عنه في “رؤية المملكة 2030” وبدء تنفيذه بمشاركة بين “الهيئة العامة للطيران” والقطاع الخاص في بناء وتشغيل المطارات ومنحت الامتيازات لعدة أعوام.

ولفت إلى أن هناك مشاريع مشاركة للقطاع الخاص، سيتم تطبيقها على بقية المطارات، مؤكداً أن هناك خطة شاملة للقطارات لجميع مناطق المملكة ستنفذ على مراحل وفترات قادمة.

يشار إلى أن الخصخصة في المملكة، ستوفر نحو 100 مليار ريال من النفقات السنوية 26.7 مليار دولار التي كانت الحكومة تدفعها على تلك المؤسسات.