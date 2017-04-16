ماذا تعرف عن «أبو القنابل» الروسية؟

تواصل – وكالات:

“أي.تي.بي.آي.بي” (ATBIP) تعرف باسم “أبو القنابل”، وهي أقوى قنبلة حرارية غير نووية روسية، وصنعت عام 2007 لسلاح الجو، وتكافئ في قوتها التدميرية 44 طناً من مادة “تي أن تي” شديدة التفجير.

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن القنبلة المسماة “أبو القنابل” هي أقوى قنبلة غير نووية في العالم، وقوتها تفوق أربع مرات قوة أقوى قنبلة غير نووية أمريكية، والمسماة “أم القنابل”، واسمها الرسمي “جي.بي.يو 43″، واستخدمها الجيش الأمريكي لأول مرة في 13 أبريل 2017 لقصف أنفاق لتنظيم داعش في أفغانستان.

والقنبلة الروسية، هي أصغر حجماً من نظيرتها الأمريكية، لكنها أكثر تدميراً بسبب الحرارة الشديدة التي تنتج عن انفجارها، وتلقى القنبلة بواسطة مزلجة من قاذفة القنابل الاستراتيجية توبوليف تي يو 160، وتهبط القنبلة ببطء بواسطة مظلة.

وبالمقارنة بين أوزان القنبلتين الروسية والأمريكية، فإن قوة “أم القنابل” تكافئ 11 طنا من مادة “تي إن تي”، منها ثمانية أطنان فقط شديدة الانفجار، في حين أن قوة “أبو القنابل” تكافئ 44 طنا من مادة “تي أن تي” جميعها شديدة الانفجار.

وتوجه أم القنابل عن طريق تقنية “جي بي أس” للتوجيه بواسطة الأقمار الصناعية، في حين لم تكشف وزارة الدفاع الروسية عن طرق توجيه “أبو القنابل”، ولكن تقارير عديدة أشارت إلى أن الجيش الروسي طوّر القنبلة الحرارية ليكون توجيهها عن طريق الأقمار الصناعية أيضاً.