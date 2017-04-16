رسالة مؤثرة من والد طفل متوفى إلى معلمه (فيديو)

تواصل ـ خالد العبدالله:

فوجئ المعلم عبدالله الهزازي، الذي احتفل بشفاء الطالب “حسام” من مرض ألم به بعد أن حُجز على إثره في المستشفى، برسالة مؤثرة من والد التلميذ ينعي فيها ابنه الذي توفي بعد أسبوع من شفائه.

وقال والد التلميذ المتوفى في رسالته للمعلم “الأستاذ الفاضل عبدالله هزازي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر شخصكم الكريم على كل ما قدمتموه من علم وتربية ورعاية واهتمام أثناء مرض ابني حسام، وأشكركم على الاحتفالية الجميلة والمؤثرة التي أقمتموها وزملاؤه الأعزاء بمناسبة خروجه من المستشفى قبل وفاته فالله أسأل أن يثيبكم ويجزيكم بكل خير بإدخالكم السرور على قلب ابني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‘‘إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره إياه، فاعلم يا أخي أن ابني حسام كان يحبك وأعلم أني أحبك في الله”.

وقال المعلم عبدالله الهزازي في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”: “تلقيت الخبر مع نهاية الدوام الدراسي بالأمس حيث تفاجأت برسالة مؤثرة من والد الطالب حسام عليه رحمه الله، يشكر ويقدر الحفلة التي أقيمت لحسام وأنه يحبني وينعي لي خبر وفاة ابنه”.

وأضاف، في هذا الموقف الصعب المفجع لم ينسَ الأب لحظة فرح ابنه وسعادته بنجاح عمليته”، وتابع حزنا كثيراً لفراق حسام ونسأل الله أن يكون شفيعا لوالديه‘‘.

ووجّه الهزازي، رسالة إلى زملائه المعلمين قال فيها “المعلم له أثر على نفسية وسلوك الطالب واجتهاده وربما يكون نقطة تحول في حياته، كل كلمة أو إشارة من المعلم لها أثر كبير على الطالب”.

وتابع، رسالتي لكل معلم انظروا لهذا الأثر الذي نقله والد حسام عليه رحمه الله وهذه الكلمات التي دخلت أعماق قلوب كل من قرأها”.

وختم، أن المعلم صاحب رسالة عظيمة لها أثر عل المجتمع والوطن أنت تغرس وتجني الثمار لتكن قدوة حسنة في الاهتمام بالطلاب المرضى الذين يشعرون باختلافهم عن زملائهم بالأمراض حاول أن تتلمس احتياجاتهم وتحتفي بهم.