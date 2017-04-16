في ليلة حزن الوطن على الشهداء.. مغرّدون ينتقدون مقطعاً متداولاً لـ«عبادي الجوهر»

تواصل ـ بدر العبد الرحمن:

وجّه مغردون انتقادات حادة لمقطع متداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، للمغني عبادي الجوهر، وهو يتحدث إلى فتيات طلبن التصوير معه، ما اعتبروه مسيئاً في ليلة حزن الوطن على شهداء الواجب، رحمهم الله.

واستهجن المغردون تصويره مع فتيات ، في ظل الأنظمة التي تمنع الاختلاط، وتؤكد على الالتزام بها .

ونقل حساب “تغاريد الأخبار” في تغريدة على “تويتر”، المقطع، موضحاً أن الجوهر، بعد أن التقط بعض الشباب صورًا معه، يتحدث لفتيات قائلا: تصورت مع (…..) ما انصور معكم.

وقال الحساب في تغريدة (في ليلة حزن الوطن على شهداء الواجب رحمهم الله .. عبادي الجوهر بعد ان تصور معه شباب.. يتحدث للفتيات تصورت مع (…) ما انصور معكم !!!

واعترف عبادي الجوهر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر ، استخدام لفظ “الخناشير” وقال “الخناشير معناها الرجال في اللهجة الحجازية”، ردا على ما أثير حول استخدامه كلمة (…) في مقطع الفيديو.