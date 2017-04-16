 آخر ما كتبه المقدم فيصل السبيعي قبل استشهاده باليمن | صحيفة تواصل الالكترونية

آخر ما كتبه المقدم فيصل السبيعي قبل استشهاده باليمن

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آخر ما كتبه المقدم فيصل السبيعي قبل استشهاده باليمن

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

تداول مغردون على نطاق واسع آخر تغريدة للمقدم الشهيد فيصل السبيعي، والتي كتبها مؤخراً عبر حسابه على موقع “تويتر” يسأل الله عز وجل فيها حسن الخاتمة، وكان قد كتب قبلها “يعطيك المال، ثم يلهمك أن تتصدق به، ثم يسخر لك فقيراً يأخذها، ثم يقبلها منك، ثم يبارك لك فيها “.

وقال “السبيعي” في تغريدته المتداولة بين النشطاء ورواد مواقع التواصل: “لسنا سوى أرواح ستقبض في أي لحظة، فيارب نسألك حسن الخاتمة”.

واستشهد “السبيعي” مع ثلاثة ضباط وثمانية ضباط صف آخرين من القوات المسلحة إثر سقوط طائرة عمودية من نوع بلاك هوك أثناء تأدية مهامها في محافظة مأرب اليمنية.

 

 

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