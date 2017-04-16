الرياض.. الإطاحة بالملثمين المعتدين على عامل محطة وقود بـ«السكاكين»

تواصل – الرياض:

تمكنت الجهات الأمنية في الرياض، من القبض على أربعة شبان، ظهروا في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يهددون بالسلاح الأبيض “سكاكين” عامل محطة وقود بحي النسيم في الرياض، ويحذرون كل من يحاول إنقاذه، وقالت مصادر: ‘‘إن المعتدين جميعهم سعوديون‘‘.

وكان مقطع الفيديو أظهر توقف سيارة تقل عدداً من الأشخاص يحملون السلاح الأبيض، وترجل منها عدد من الأشخاص وبادروا بالاعتداء على عامل المحطة، وحذروا بطريقة غريبة كل من يحاول إنقاذه، بحسب “عكاظ”.