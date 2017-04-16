رسالة «واتساب» تكشف تعذيب المعتقلين السعوديين بسجون العراق

تواصل – الرياض:

أكدت سيدة عراقية لوالد أحد المواطنين السعوديين المعتقلين في السجون العراقية أنهم يتعرَّضون للتعذيب داخل سجن الناصرية جنوب شرقي البلاد، وذلك أثناء زيارتها لأحد أقاربها بالسجن.

وقال أحد أهالي المعتقلين: ‘‘إنه رغم الانقطاع التام بينهم وبين المعتقلين لأكثر من أربع سنوات، وصلت الأسبوع الماضي نحو 40 رسالة من الصليب الأحمر”، مبيناً أنه فوجئ بقدم تاريخ رسالة ابنه، حيث كتبها قبل 5 أشهر، بحسب “الوطن”.

وبين، أنها رسالة عامة مطمئنة على أحوال السجين دون تفصيل، بعد أن طمس السجان بعض التفاصيل قبل إرسالها، مؤكداً أنهم ينتظرون “منذ عدة أشهر وصول الرسائل، ثم تبعتها رسالة (واتساب) قبل أسبوع تفيد بتعرض المعتقلين السعوديين للتعذيب”.

في السياق ذاته، أرجع مصدر في هيئة الهلال الأحمر السعودي، سبب تأخير وصول الرسائل للسجناء السعوديين في العراق إلى تعنت إدارات السجون العراقية.