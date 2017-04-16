ابنة «حميدان التركي»: والدي ينتظر الإفراج المشروط بعد أسبوعين (فيديو)

تواصل – الرياض:

أوضحت ابنة السجين السعودي في الولايات المتحدة حميدان التركي، تفاصيل جلسة الإفراج المشروط التي سيخضع لها والدها بعد أسبوعين، أي يوم 2 مايو المقبل.

وأضافت نورة حميدان التركي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد” أمس، أن جلسة الإفراج المشروط تسمى (الكرول)، وتكون عبارة عن برنامج تأهيلي للسجين ليكون مؤهلاً للخروج للمجتمع.

وقالت إن هذه الجلسة تمنح للسجين الذي تكون محكوميته من مدة محددة إلى مدى الحياة، فإذا انتهت هذه المدة المشروطة يُعرض على لجنة الكرول، مشيرة إلى أنه إما أن يسمح لوالدها بالخروج أو تؤجل لمدة عامين أو ترفض تماماً.

وأشارت نورة إلى أن والدها قدم على تلك الجلسة من قبل أكثر من مرة، وكل مرة كانت تؤجل لعامين، وأملهم هذه المرة أن تكون الجلسة لصالحهم.