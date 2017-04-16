بالفيديو.. مضاربة جماعية بين عشرات الطلاب أمام إحدى المدارس

تواصل – متابعات:

وثق مواطن مقطع فيديو، لمضاربة جماعية بين عدد من طلاب إحدى المدارس المتوسطة، وتجمهر العشرات منهم أمام المدرسة، بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأظهر المقطع تأثر الحركة المرورية أمام المدرسة بسبب المضاربة وتجمهر الطلاب؛ حيث أدى تجمهر الطلاب وتجمعهم إلى توقف السيارات في طابور طويل بالشارع.

كما وثق المقطع تدخل بعض أولياء أمور الطلاب الموجودين في الموقع لمحاولة فض المشاجرة، ولم يتسن لـ”تواصل” التأكد من وقت ومكان تصوير مقطع الفيديو أو سبب نشوب المضاربة بين الطلاب.