حائل.. الأهالي يودعون وافداً بنجالياً بعد إقامته بالمملكة 35 عاماً (صور)

تواصل – حائل:

أقام سكان أحد الأحياء في منطقة حائل، حفل وداع لوافد بنجلاديشي يدعى “علي”، بعد أن قرر المغادرة نهائيًا إلى بلاده، بعد مكوثه في المملكة ٣٥ عاماً، كان خلالها مثالا للأمانة والأخلاق في الحي.

ودأب “علي” على الاهتمام بنظافة أحد مساجد الحي، كما كان ملازماً لجلسات أهل الحي الذي يسكن فيه، مما ساعده على اكتساب بعض العادات وولهجة أهل حائل.

وأقام مواطنون في الديوانية التي كان “علي” ملازماً لها لسنوات طويلة، حفلًا ارتدى فيه العقال والبشت، تكريما له، كما قدم له الحضور الهدايا، وشاركوه في تناول الحلوى.