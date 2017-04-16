القطيف.. مادة سوداء تنتشر بـ«كورنيش سيهات» وتثير المخاوف

تواصل – القطيف:

انتشرت، مساء اليوم الثلاثاء، بقعة سوداء في الواجهة البحرية لكورنيش مدينة سيهات، مُذكِّرة بالبقعة الوردية التي ظهرت قبل نحو عامين.

وبِحَسَبِ “الرياض”، فقد شَدَّدَ محمد الشهري مدير فرع هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية على أن الهيئة تستوضح الأمر، فيما أَشَارَتْ عضوة المجلس البلدي في محافظة القطيف عرفات الماجد، إلى أنها تنتظر الرد من المجلس البلدي حيال انتشار البقعة السوداء التي يتخوف البعض من أن تؤثر على الحياة البحرية في منطقة انتشارها، أو أن تكون المادة المجهولة سامة.