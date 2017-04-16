عرض تجربة «سليمان الراجحي» الوقفية بـ«غرفة الرياض» (صور)

تواصل – بدر السهلي:

أقامت الغرفة التجارية بالرياض، ممثلة بلجنة الأوقاف في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، اليوم الثلاثاء، لقاءً لعرض تجربة الشيخ سليمان الراجحي في الأوقاف، بحضور الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، وعددٍ من المشايخ الفضلاء.

بدأ اللقاء بآيات من كتاب الله تلاها الشيخ ياسر الدوسري، ثُمَّ كلمة أحمد الراجحي رئيس الغرفة التجارية بالرياض أَوْضَحَ فيها جهود أوقاف سليمان الراجحي، وأنها مثال يُحتذى بها في الوقف على مستوى العالم الإسلامي.

من جانبه، أَوْضَحَ الشيخ سليمان الراجحي، أنه وضع مجلساً للأوقاف مكوناً من بعض العلماء وأبنائه، ونصح بأن على الإنسان وضع أرقام لوقفه من المال والثروة، وألا يجعلها مطلقة، كأوصيت بثلث مالي ونحوه، مُضِيفَاً أن المصروفات الخيرية في وقفه من موارد الوقف وليس أصله، وذكر أن الوقف يدار بطرق علمية صحيحة وسليمة ناجحة.

وقال الشيخ صالح الهبدان الأمين العام لأوقاف سليمان الراجحي، إن الشيخ سليمان قد بدأ مسيرته في الأوقاف منذ بداية عمره ووفقه الله في ذلك، مُشِيرَاً إلى عناية المملكة العربية السعودية بشأن الأوقاف منذ عهد المؤسس.

وفي ختام اللقاء، ألقى الدكتور زياد الحقيل الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة شَرْحَاً عن بداية تأسيس الشركة القابضة للأوقاف وأهدافها، ومراحل تطورها منذ عام ١٤٣٢ وحتى الآن، وأقسام الشركة وإداراتها، والحوكمة فيها، والاستفادة من التجارب الدولية.