سفارة المملكة تكشف حقيقة دخول مواطنيها لمنطقة الشرق الأقصى الروسي بدون تأشيرة

تواصل- سعود الخالد:

كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في موسكو، عن صدور موافقة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميديفيديف بتاريخ 17 أبريل الجاري، لـ18 دولة من بينها المملكة، يمكن لمواطنيها دخول منطقة الشرق الأقصى الروسي حصراً من خلال نقطة العبور في ميناء فلادفيستك أقصى شرق روسيا، وفق نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول إلكترونية لسفرة واحدة لأغراض السياحة أو الاستثمار أو القضايا الإنسانية تبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يوماً، تسمح لهم بالبقاء 8 أيام داخل روسيا، فيما نفت ما تناقلته وسائل الإعلام في المملكة بأن روسيا تسمح بدخول مواطني المملكة دون تأشيرة.

وأضافت السفارة، في بيان لها اليوم: نظراً للمعلومات التي تناقلتها وسائلُ الإعلام في المملكة بأن روسيا تسمح بدخول مواطني المملكة بدون تأشيرة، وتفادياً لإشكاليات مستقبلية تود السفارة التأكيد لمواطني المملكة أن هذا النظام ينطبق حصراً على الزائرين من خلال نقطة العبور في ميناء فلادفيستك أقصى شرق روسيا (يبعد عن موسكو 8 ساعات بالطائرة) ولا ينطبق على القادمين إلى مطارات موسكو وسانت بطرسبرغ وغيرها.

وأوضح البيان أن تأشيرة الدخول عبر نقطة العبور في ميناء فلادفيستك أقصى شرق روسيا، تسمح بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى 8 أيام، وشملت قائمة الدول المسموح لها، مواطني “المملكة العربية السعودية، والجزائر، والبحرين، وبروناي، والهند، وإيران، وقطر، والصين، وكوريا الشمالية، والكويت، والمكسيك، والمغرب، والإمارات، وسلطنة عمان، وسنغافورة، وتونس، وتركيا، واليابان”.