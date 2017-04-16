«جنودنا يستشهدون وبأبها يغنون» يتصدر تويتر.. ومغردون: كيف سيأتي النصر؟

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أطلق مغردون هاشتاجاً بعنوان “جنودنا يستشهدون وبأبها يغنون”، حيث تصدر قائمة “تريند” – الأكثر تداولاً- على موقع “تويتر”، رفضاً لإقامة حفلات “أبها” الصيفية.

وعبَّر المغردون عن رفضهم لهذه الحفلات معتبرين أنها “حرام شرعاً” وتأتي في أوقات غير مناسبة؛ نظراً لمرابطة جنود الوطن على الحد الجنوبي للدفاع عنه من اعتداءات ميليشيا الحوثي.

وأبدى صاحب المعرف “الـمـحـتـسـب @ALMOHTSB” عبر الهاشتاج رفضه للحفلات مستشهداً بحديث النبي (صلى عليه وسلم) بقوله: “كل أمتي معافى إلا المجاهرين‘‘ نقول لمن ينظم حفلات الفسق والمجون ويدعوا الناس لها ارفق بنفسك يا مسكين، بحسب تعبيره.

من جانبه، قال صاحب المعرف “عضو هـيـئـة | محتسب @AL_MO7TSEB” مغرداً عبر الهاشتاج: “نسأل الله العظيم أن يلطف بالبلاد،

الذي يحصل لا يليق بوطن يحتضن مكة والمدينة، الرافضة تمكر بنا وهؤلاء يفسقون”.

بدوره، قال المغرد “غازي @cocah_77”: “من مفارقات زماننا فساد في جدة التي لا تبعد عن الحرم إلا ساعة، وفساد في أبها التي لا تبعد عن الحد إلا ساعة”.

وأكد المغرد “أبو فارس @Janubi77” عبر الهاشتاج أن “المفتي صرح بتحريم الحفلات الغنائية، والجنوب تحت قصف صواريخ الحوثي

هل تستعجلون الهزيمة أم أنكم ضمنتم النصر”.

وشدد المغرد “الساهر @NaifAbuyasser” على أنه لن يكف أحداً هذه المهزلة سوى ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وولي عهديه أما ما دون ذلك فلا أحد يستطيع”.

إلى ذلك، قال صاحب المعرف “الزمن الجميل @e4ad6cc891449” عبر الهاشتاج: “اللهم الطف بحالنا يارب، كيف سيأتي النصر والتمكين على الأعداء ونحن نجاهر بالمعاصي والغناء على كل منبر”.