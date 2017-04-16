 إعلامي مصري يتطاول على أحاديث النبي الكريم (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

إعلامي مصري يتطاول على أحاديث النبي الكريم (فيديو)

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تواصل – وكالات:

تطاول الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في صحيح البخاري، زاعماً أنها أساس الإرهاب وأن مَن يقومون بعمليات إرهابية يستندون على تفسير تلك الأحاديث، بالإضافة إلى آيات قرآنية.

وقال “عيسى”، في فيديو متداول: “كل حادث إرهابي يحدث في سيناء أو في مصر أو ضد الأقباط مدفوع ومؤيد بحديث نبوي مذكور في البخاري.. قولاً واحداً وأي كذاب يقول غير كده هو محض كذاب.. يبقى نواجه الحقيقة ونتكلم ولا نداري وخلاص”.

ويعرف عن “عيسى” المطرود من عدة قنوات ومنابر إعلامية، تطاوله الدائم على السّنة النبوية، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح البخاري، وسبق أن وصف في صحيفة “المقال” السيدة “خديجة” رضي الله عنها بما لا يليق.

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٤ تعليقات

  2. انت آخر من يتكلم عن القرآن الكريم والسنة النبوية لانك جاهل لاتفقه شيء وعليك من الله ماتستحق

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