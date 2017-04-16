قوة أردنية تصل المملكة للمشاركة في مناورات «عبدالله -5»

تواصل ـ الرياض :

كشف قائد الوحدات السعودية في مناورات «عبدالله -5» المقدم بحري عبدالله بن محمد العمري، عن تمرين تبادلي بين القوات البحرية الخاصة السعودية، والعمليات الخاصة الأردنية والكتيبة 71 لمكافحة الإرهاب.

وأضاف، خلال استقباله وقائد مجموعة الأمن البحرية الخاصة الأولى العميد الركن ظافر بن سعيد العمري، وعدد من ضباط القوات الأردنية لدى وصولها على متن طائرة عسكرية إلى مطار قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل أن «المناورات تهدف إلى تطوير العلاقات بين البلدين من خلال التدريبات العسكرية، وتطوير الاستجابة السريعة لعمليات مكافحة الإرهاب، والتدريب على العمليات الخاصة البحرية والبرية التقليدية وغير التقليدية، والتعامل مع الذخائر العمياء وإبطال المتفجرات وإزالتها».

وأشار إلى أن هذه «المناورات تأتي ضمن خطط القوات المسلحة وبرامجها المُعَدة مسبقاً لتطوير مهاراتها، ورفع مستوى جاهزيتها القتالية، والاطلاع على ما لدى قواتنا والقوات الأردنية المشاركة من تقنيات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات المرتبطة بالعمليات العسكرية ومكافحة الإرهاب».

وقال قائد الوحدات الأردنية المقدم ابراهيم بن حمدان الحمايدة ‘‘إن قواته «تشارك في مناورات عبدالله – 5 من خلال عدد من التمارين على مختلف المستويات ضمن خطة تدريبية تستمر أسابيع عدة لتبادل الخبرة والمعرفة والتنسيق في عدد من المهمات والواجبات التي تخدم مصلحة البلدين والمتمثلة بمكافحة الإرهاب ورفع كفاءة التنسيق والجاهزية القتالية لدى المجموعات المشاركة في هذه التمارين، وتطوير قدرة المشاركين في الاستجابة السريعة لأي تهديدات محتملة» وفقا لـ”الحياة”.