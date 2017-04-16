 بعد تداول المقطع.. تعرّف على تفاصيل حادث السيارة المروّع أمام مطار الرياض (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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بعد تداول المقطع.. تعرّف على تفاصيل حادث السيارة المروّع أمام مطار الرياض (فيديو)

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تواصل – سعود الخالد:

وثق مقطع فيديو حادثا مروريا أمام الصالة الدولية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، أسفر عن وفاة مقيم وإصابة شخص آخر بجروح بليغة، في حين تجمع عدد من الأشخاص بالمكان يطالبون باستدعاء الإسعاف ويقوم أحدهم بتصوير الحادث.

ووقع الحادث لسيارة من نوع “ميتسوبيشي” قرابة الساعة العاشرة من صباح أمس الأول السبت، وكانت تقل أربعة أشخاص، وأدى الحادث إلى مصرع أحد الركاب، وإصابة الثلاثة الآخرين بإصابات مختلفة.

وأوضحت مصادر أن المركبة كان يقودها مقيم مصري ويرافقه ثلاثة مقيمين باكستانيين، تُوفِّي أحدهم بالحادث، مؤكدين أن الحادث وقع قبل صالة القدوم 3 (الصالات الدولية)، بعد انحراف المركبة بسبب السرعة الزائدة، والمرور فوق “مطب” ومن ثم ارتطام السيارة بالعمود الخرساني رقم 7، فيما باشرت الجهات الأمنية والإسعافية والجهات المعنية بالمطار موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

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