 «عقرب» تلدغ مسافراً على متن طائرة أمريكية | صحيفة تواصل الالكترونية

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«عقرب» تلدغ مسافراً على متن طائرة أمريكية

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«عقرب» تلدغ مسافراً على متن طائرة أمريكية

تواصل – وكالات:

تعرَّض أحد ركاب طائرة تَابِعَة لشركة طيران أمريكية لموقف فريد من نوعه؛ إِذْ لدغته عقرب أثناء رحلته الجوية؛ الأَمْر الذي أدى إلى إثارة موجة من الانتقادات ضد شركة الطيران، واتهامات للمسؤولين عنها بالإهمال.

وَذَكَرَتْ شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن طائرة شركة “يونايتد آيرلاينز” الأمريكية شَهِدَتْ تعرَّض أحد ركابها للدغة عقرب، أثناء الرحلة المنطلقة من كوستاريكا إلى مدينة هيوستن الأمريكية، إلا أنه لم يتضح كيف دخلت العقرب إلى الطائرة، ليتم استدعاء الطبيب على الفور.

وصرحت زوجة ضحية العقرب أن زوجها قد شَعَرَ بشيء ما فوق رأسه أثناء تناوله طعام الغداء، وعندما حاول تحسسه وجده عقرباً وسقط على منضدة الطعام، إلا أن ذلك جاء بعد فوات الأوان فكانت العقرب قد لدغته بالفعل.

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