 الإمارات.. خليجي يقتل زوجته بدفعها خارج السيارة أثناء سيرها بسرعة | صحيفة تواصل الالكترونية

الإمارات.. خليجي يقتل زوجته بدفعها خارج السيارة أثناء سيرها بسرعة

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الإمارات.. خليجي يقتل زوجته بدفعها خارج السيارة أثناء سيرها بسرعة

تواصل – وكالات :

أجلت محكمة جنايات الظفرة في الإمارات، اليوم الأحد، النظر في قضية خليجي متهم بقتل زوجته عمداً، بعد قيامه بدفعها خارج السيارة أثناء سيرها بسرعة كبيرة؛ مما أدى إلى وفاتها بعد نشوب مشاجرة بينه وبينها.

وبحسب ‘‘صحيفة الاتحاد الإماراتية‘‘ فقد أجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 30 أبريل الجاري لتلبية طلبات الدفاع وعرض المتهم على الطبيب الشرعي، واستدعاء الطبيب الشرعي لسماع أقواله في التقرير الخاص بوفاة الزوجة.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المتهم تهمة القتل العمد لزوجته وذلك لقيامه بدفع زوجته أثناء استقلالها السيارة معه ودفعها خارج السيارة التي كانت تسير بسرعة كبيرة مما أدى إلى وفاتها.

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