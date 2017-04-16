تناولها في الغداء.. مواطن يشتري حزمة جرجير بـ 500 ريال في الجبيل

تواصل ـ الجبيل:

اكتشف المواطن بدر المطيري، شراءه حزمة من الجرجير بمبلغ 500 ريال من أحد المراكز التجارية بالجبيل الصناعية، أُطلق عليها حزمة الجرجير الذهبية.

وتعود التفاصيل إلى أن المطيري، تلقى قائمة على هاتفه المحمول من زوجته أثناء خروجه من العمل لشراء بعض الأغراض للمنزل ومنها حزمة الجرجير، فما كان منه إلا أن توجه لأحد المراكز التجارية بالجبيل الصناعية في طريقه واشترى المطلوب ودفع الفاتورة ثم عاد للمنزل.

وبعد دخوله المنزل راجع الفاتورة التي شك في ارتفاع مبلغها فوجد نفسه دفع مبلغ 500 ريال لحزمة الجرجير التي تناولها على وجبة الغداء، ليتوجه بعدها لنفس المركز التجاري مطالباً بإرجاع المبلغ لكن طلبه قوبل بالرفض بعد اشتراطهم إرجاع حزمة الجرجير.