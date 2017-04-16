مصادر: لصوص مهرجان «ورد الطائف» حرّاس الحديقة

تواصل ـ الطائف:

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل أن المتهمين بسرقة 20 محلاً بمهرجان الورد الطائفي (13) بمتنزه الردف السياحي، اللذين ضبطتهما الجهات الأمنية في فترة وجيزة، هما من حراس الأمن بالمتنزه.

وبيّنت المصادر، أنه منذ تلقي البلاغ عن وجود سرقة قبيل ختام المهرجان بساعات، عمل فريق أمني من شرطة النزهة لبحث كيفية وقوع الحوادث، إذ تم استدعاء الأدلة الجنائية التي قامت برفع البصمات كافة من أبواب المحلات التي تعرضت للكسر، وجرى التوصل لسارقين يعملان في المتنزه بمهنة حراس أمن، حيث اعترفا بالجريمة خلال مجريات التحقيق، وفقاً لـ«عكاظ».

وأشارت المصادر، إلى أن عدداً من مزارعي ومنتجي الورد طالبوا بحقوقهم نتيجة فقدان المواد والمنتجات الخاصة بالورد، التي تقدر بمبالغ متفاوتة الأسعار لكل محل عن الآخر.

وكان المتحدث باسم المهرجان نايف العصيمي، أكد أن الجهات المختصة تعاملت مع حادثة السرقة التي تعرضت لها بعض أكشاك العارضين في موقع المهرجان، مضيفا أنه تم التوصل للمتهمين في الحادثة وإحالتهما للجهات المختصة وتسليم جميع المسروقات.