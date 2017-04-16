«التجارة»: ضبط عطورات بأسماء خمور والتحقيق مع المخالفين

تواصل – سامي الثبيتي:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، عن تمكن رجال الرقابة الميدانية بالوزارة من ضبط عطورات مخالفة بأسماء “خمور”، حيث تمت مصادرة عدد من العبوات والأصناف ويجري التحقيق مع المخالفين تمهيدًا للرفع بهم ومعاقبتهم.

‏وقال الحسين في تغريدة له عبر “تويتر”: “رجال الرقابة الميدانية بوزارة التجارة ضبطوا قبل قليل العطورات المخالفة وتمت مصادرتها ويستكمل التحقيق مع المخالفين تمهيدا للرفع بهم لمعاقبتهم”.