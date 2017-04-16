 «الأحمد»: الفيلم الإيراني «إمبراطور جهنم» مهاجم المملكة قمة في الانحطاط | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأحمد»: الفيلم الإيراني «إمبراطور جهنم» مهاجم المملكة قمة في الانحطاط

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«الأحمد»: الفيلم الإيراني «إمبراطور جهنم» مهاجم المملكة قمة في الانحطاط

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

وصف الكاتب مالك الأحمد، الفيلم الإيراني إمبراطور جهنم بـ”المنحط” لربطه بين المملكة والجماعات الإرهابية.

وقال الأحمد في تغريدة على حسابه في على تويتر: “إمبراطور جهنم” الفيلم الإيراني مهاجماً السعودية وربطها بداعش قمة في الانحطاط.

ويتحدث الفيلم الذي أُطلق عليه اسم «إمبراطور جهنم» وهو من إخراج «برويز شيخ طادي»، وإنتاج «محمد خزاعي»، عن أحداث المنطقة وفقاً للرؤية الإيرانية، حيث يحاول منتج العمل المدعوم والمُمول من الحرس الثوري الإيراني، ربط تنظيم «الدولة» وتيارات أخرى متشددة بالمملكة.

وتقول بعض الصحف الإيرانية ‘‘إن الفيلم تم تصويره وإنتاجه بعيدًا عن الأعين ووسائل الإعلام المحلية والدولية لحساسية المشروع والفكرة‘‘.

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