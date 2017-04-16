5 أسباب تمنع مشاهدي اعتداءات الشوارع من التدخل

تواصل – الرياض:

أرجع خبراء أمنيون أسباب عدم تدخل المارة في الشارع والمتجمهرين حول الاعتداءات إلى خمسة أسباب رئيسية.

وسرد الخبراء الأسباب وهي: “عدم مبالاة الكثيرين، والخوف من الأضرار، وخشية الوقوع في عقوبة تجريم التصوير، وتفادي الاعتداء على المعُتدي، ولجوء المعتدي إذا كان أجنبياً إلى سفارة بلده لحمايته”، بحسب “الوطن”.

وكانت مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب تم تصويره أول من أمس وهو يعتدي على شخصين مُسنين أمام المارة تردد أنهما والداه.