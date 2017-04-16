 ملحقية المملكة تحذر المبتعثين السعوديين من مجرم «الفيسبوك» في كليفلاند | صحيفة تواصل الالكترونية

ملحقية المملكة تحذر المبتعثين السعوديين من مجرم «الفيسبوك» في كليفلاند

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ملحقية المملكة تحذر المبتعثين السعوديين من مجرم «الفيسبوك» في كليفلاند

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

دعت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، المبتعثين والمبتعثات في ولاية أوهايو إلى أخذ الحيطة والحذر.

وقالت الملحقية عبر حسابها على “تويتر”: “نرجو من أبنائنا المبتعثين والمبتعثات في ولاية أوهايو، ومدينة كليفلاند تحديداً، أخذ الحيطة والحذر، نتيجة للحالة الأمنية بالمدينة”.

وتبحث شرطة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، عن مشتبه به بث شريطا مصوراً وهو يقتل رجلاً مسناً، وقال ‘‘إنه قتل 12 آخرين، محذرةً سكان المدينة من أنه مسلح وخطير‘‘.

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