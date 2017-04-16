مصادر: الضرائب المقبلة تشمل السيارات والملابس

تواصل – الرياض:

أوصى مجلس الشورى بالأمس بالموافقة على مشروع الضريبة الانتقائية للمواد الضارة للصحة في «مرحلته الحالية»، وخص في المرحلة الأولى التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وستشمل الضريبة الانتقائية للمرحلة الثانية المقبلة السلع الكمالية.

من جهته صرح عضو المجلس الدكتور سامي زيدان، بأن المقصود بالكماليات التي توقع دراستها قريباً هي السيارات والملابس والساعات والأثاث والأكلات الفاخرة، ممثلاً بذلك السيارات كالبنتلي والمرسيدس والمزراتي والساعات المرصعة بالألماس أو الذهب والياقوت والأثاث، كالدواليب الفاخرة والأغراض المذهبة والثياب الحريرية والأكلات كالكافيار، مؤيداً هذا النوع الضريبي طالما لم تمس الضروريات أو حاجات الناس الفعلية بحسب ‘‘الحياة‘‘.

وأشار إلى أن المكيف والثلاجات كانت يوماً ما تعد من الرفاهية والكماليات، لأنه لم يكن بمقدور كل الناس شراؤها، وقد تصبح الكماليات المشار إليها بالضريبة من الضرورات، بحسب الوقت والزمان، ولذلك قد تختلف السلع بحسب اختلاف الزمان. كما توقع زيدان أن تستمر مراحل الضريبة الانتقائية لتشمل منتجات أخرى يتم تحديدها، لتقليل استهلاكها إذا ثبت الهدر فيها. وذكر زيدان أن الضريبة الانتقائية تختلف عن رفع الدعم والرسوم، مطالباً برفع الدعم عن كل المنتجات التي تدعمها الدولة، حتى لا يكون مشاعاً للجميع، سواء أكان غنياً أم فقيراً، مواطناً أم مقيماً، بل يوجه للمحتاج إليه عبر حساب المواطن، مشيراً إلى أن الحاجات المدعومة حالياً هي الماء والكهرباء والبنزين والدقيق وغيرها. أما الرسوم فهي أخذ مقابل لخدمة تقدمها الدولة للمواطنين، مثل إصدار جواز واستخراج رخصة القيادة.

إذ جاءت تعديلات اللجنة المالية بشأن مشروع الضريبة الانتقائية بإضافة عبارة «الضارة بالصحة» في مرحلته الحالية، مع مراعاة نفاذ «الاتفاق الموحد» لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قبل صدور النظام، والذي وافقت عليه الغالبية. وأتت تعديلات اللجنة بعد انتقادات واسعة في جلسة الشورى (الثلاثاء) الماضي أثناء مناقشة التقرير بأن المشروع لم يحدد المنتجات التي تشملها الضريبة ونسبة الضرائب، وأن على المجلس عدم الموافقة المطلقة على المشروع إلا بتحديد ذلك.