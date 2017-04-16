صاحب مقطع الاعتداء على والديه: العراك كان مع زوجتي ومستعد للذهاب إلى الشرطة

تواصل – الرياض:

أوضح حسين الحارثي صاحب الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان شاب يعتدي على أمه وأبيه، أن ما نشر غير صحيح، مبينا أن اللذين ظهرا معه في الفيديو هما زوجته وخالها – على حد قوله-.

وسرد الحارثي تفاصيل الحادثة قائلاً: “ما حدث كان بسبب شخص صدم سيارتي ونزلت للتفاهم معه، ولكن عند وصولي إلى سيارته هرب ثم عاد من شارع آخر لاستفزازي، وفي تلك اللحظة نزلت زوجتي من السيارة لتهدئتي من الغضب، فحدثت بيني وبينها مناوشات لأني طلبت منها الرجوع للسيارة وعدم التدخل، وحلفت بعدم ركوب السيارة قبلي وهذا ما أثار غضبي”، بحسب “عكاظ”.

وأضاف: “فوجئت وأنا في العمل بانتشار فيديو لي مصحوب بتعليقات بأني أضرب أمي وأبي، وهم لا يعلمون أن والدي متوفى، ووالدتي تسكن في الدمام، وبسبب هذا الفيديو خرجت من العمل والضيق يملأ صدري، وعدت إلى المنزل، ومستعد للذهاب لقسم الشرطة لسرد هذه التفاصيل”.

فيما قال خال الزوجة سعيد السالم، الذي ظهر في الفيديو وهو رجل مسن فوق الستين،: “ما حدث هو ما ذكره حسين. لم يقدم على شيء مما ذكر في مواقع التواصل، وما أغضبه هو موقف الرجل الذي استفزه، ولم يكن معه جوال بكاميرا ليصوره قبل هروبه”.

من جانبه، ذكر إمام وداعية في أحد مساجد حي الفيصلية في الرياض أن والد الشاب المعتدي متوفى، وقال: “التقيته اليوم وأكد لي أن من كانا برفقته هما زوجته وخالها، وروى التفاصيل بأنه بعد خروجهم من المستشفى وقيادة مركبته التفت عليه مركبة أخرى، فتوقف وترجل للتفاهم مع قائد المركبة، إلا أن زوجته خشيت عليه لمعاناته من القولون العصبي ونزلت من المركبة، فازداد غضبه لنزولها، في وقت حاول خالها الوقوف بينهما لتهدئتهما حتى لا تصاب ابنة أخته بأذى”.