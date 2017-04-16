لأول مرة.. «سليمان الراجحي» يكشف عن قيمة أوقافه المليارية (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:
أعلن الشيخ سليمان الراجحي أن قيمة وقفه حالياً تفوق الـ60 مليار ريال، جاء ذلك في حديث له عبر “سناب شات” في ضيافة منصور الرقيبة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف الراجحي في لقاءه، أن كل ما وزعه على أولاده وبناته وزوجاته من ثروته، عاد – بفضل الله- إلى الوقف في أقل من ثلاث سنوات.
الجدير بالذكر أن أوقاف “الراجحي” تعتبر من أكبر وأهم الأوقاف وأكثرها نفعاً ، ويستفيد منها الآلاف من المؤسسات الخيرية والتنموية والأفراد.
ياسليمان الراجحي او اي فاعل خير اسئل الله ان يزيدكم من خير الله ولاينقصك
بس عندي طلب صغير جدا هو ان سيارتي عليها اقساط ولا اقدر اقسط الباقي والله اني باامس الحاجه
ومحتاج بعد الله وظيفه بس
ون رب السموات والارض يرضا علينا ويجعلنا وياكم بالفردوس الاعلي من الجنه
اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همي ولا مبلغ علمي ولا الى النار مصيري
الأفراد ليسو مستفيدين