 لأول مرة.. «سليمان الراجحي» يكشف عن قيمة أوقافه المليارية (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

لأول مرة.. «سليمان الراجحي» يكشف عن قيمة أوقافه المليارية (فيديو)

3

 

تواصل – سعود الخالد:

أعلن الشيخ سليمان الراجحي أن قيمة وقفه حالياً تفوق الـ60 مليار ريال، جاء ذلك في حديث له عبر “سناب شات” في ضيافة منصور الرقيبة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الراجحي في لقاءه، أن كل ما وزعه على أولاده وبناته وزوجاته من ثروته، عاد – بفضل الله- إلى الوقف في أقل من ثلاث سنوات.

الجدير بالذكر أن أوقاف “الراجحي” تعتبر من أكبر وأهم الأوقاف وأكثرها نفعاً ، ويستفيد منها الآلاف من المؤسسات الخيرية والتنموية والأفراد.

شاهد ايضا

مدني مكة يُنقذ عاملاً سقط في حفرية قيد الإنشاء بعمق 18 متراً (صور)

مدني مكة يُنقذ عاملاً سقط في حفرية قيد الإنشاء بعمق 18 متراً (صور)

الجيش اليمني يؤكد على توحيد مركز القيادة والسيطرة بالمحافظات المحررة

الجيش اليمني يؤكد على توحيد مركز القيادة والسيطرة بالمحافظات المحررة

«كبار العلماء» تؤكد: قتال الانقلابيين في اليمن من الجهاد الشرعي

«كبار العلماء» تؤكد: قتال الانقلابيين في اليمن من الجهاد الشرعي

«الكهرباء» تنفي فصل 10 آلاف من موظفيها

«الكهرباء» تنفي فصل 10 آلاف من موظفيها

٣ تعليقات

  1. ياسليمان الراجحي او اي فاعل خير اسئل الله ان يزيدكم من خير الله ولاينقصك

    بس عندي طلب صغير جدا هو ان سيارتي عليها اقساط ولا اقدر اقسط الباقي والله اني باامس الحاجه
    ومحتاج بعد الله وظيفه بس
    ون رب السموات والارض يرضا علينا ويجعلنا وياكم بالفردوس الاعلي من الجنه

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>