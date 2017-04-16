تعرَّف على وصفة «اللبن الذهبي» للتخلص من سموم الكبد

تواصل – وكالات:

يعمل الكبد على تخليص الجسم من السموم والحفاظ على الجسم بصحة وحيوية؛ ولذلك فإن أي مشاكل في الكبد تؤثر بالسلب على صحة الإنسان، ولذلك تظهر العديد من الوصفات للحفاظ على صحة الكبد، والحيلولة دون تأثير الدهون الضارة.

وفي هذا السياق، توصل فريق من الباحثين الفرنسيين في جامعة كولوني الفرنسية، إلى أحدث طريقة للتخلص من سموم الكبد، ومكافحة الكولسترول الضار عن طريق العجينة، التي أطلق عليها اسم “اللبن الذهبي”.

وقال فريق الباحثين: إن العجينة تحتوي على نصف فنجان ماء ساخن، بالإضافة إلى 30 جراماً من الكركم يضاف إليه 2/1 ملعقة فلفل أسود، ويخلط الجميع للحصول على عجينة، ثم تذوب هذه العجينة في 250 ملِّي من اللبن النباتي + زيت جوز الهند، وقليل من العسل، ثم يُشرب الخليط بعد ذلك.