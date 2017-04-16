 «واتساب» يختبر ميزة إلغاء وتعديل النصوص استعداداً لتعميمها | صحيفة تواصل الالكترونية

«واتساب» يختبر ميزة إلغاء وتعديل النصوص استعداداً لتعميمها

1
«واتساب» يختبر ميزة إلغاء وتعديل النصوص استعداداً لتعميمها

 

تواصل – وكالات:

يجري تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، اختبارات لميزتين اثنتين؛ اسْتِعْدَادَاً لإطلاقهما قريباً، بعدما طال انتظارهما مِنْ قِبَلِ المستخدمين لفترة طويلة لتسهيل عملية التراسل عبر التطبيق.

وأَوْضَحَتْ صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن الميزة الأولى، ستتيح للمستخدمين أن يحذفوا الرسائل التي قاموا بإرسالها، في غضون الدقائق الخمس الأولى، في حال لم يكن المستقبل قد اطَّلَعَ عليها، أما الميزة الثانية، فتسمح للمستخدمين أن يقوموا بتعديل النصوص التي يرسلونها، سواء تعلق الأمر بعرض الحروف أو بشكلها، دون الحاجة إلى وضعها بين رموز محددة.

ويضطر مستخدمو واتساب، في الوقت الحالي، إلى وضع كلمة من الكلمات بين نجمتين؛ حتى تظهر بشكل عريض لدى من يتلقاها، فَضْلاً عن باقي عناصر التعديل الأخرى، وفي حال قادت الاختبارات الجارية، حَالِيَّاً، إلى نتائج إيجابية، سيقوم واتساب بتعميم الميزتين على كافة مستخدميه.

شاهد ايضا

«آبل» تتيح لعملائها استبدال «iPad Air 2» بـ «آيباد 4»

«آبل» تتيح لعملائها استبدال «iPad Air 2» بـ «آيباد 4»

«جوجل» تختبر تصميماً جديداً لـ«يوتيوب» على أنظمة الأندرويد

«جوجل» تختبر تصميماً جديداً لـ«يوتيوب» على أنظمة الأندرويد

نصائح هامة لحماية هاتفك الذكي من السرقة

نصائح هامة لحماية هاتفك الذكي من السرقة

13 حيلة ذكية لحماية الحسابات البنكية عبر الإنترنت

13 حيلة ذكية لحماية الحسابات البنكية عبر الإنترنت

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>