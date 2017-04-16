 الحرس الوطني: استشهاد الرقيب «مقبل العازمي» إثر إصابته في الحد الجنوبي | صحيفة تواصل الالكترونية

الحرس الوطني: استشهاد الرقيب «مقبل العازمي» إثر إصابته في الحد الجنوبي

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الحرس الوطني: استشهاد الرقيب «مقبل العازمي» إثر إصابته في الحد الجنوبي

تواصل ـ خالد العبدالله:

استشهد الرقيب، مقبل بن هديب العازمي، من قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي إثر  إصابته في نجران، مدافعاً عن دينه ووطنه.

ونقل المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني نبأ استشهاد العازمي عبر تغريدة له في حسابه بـ”توتير”، “استشهاد الرقيب مقبل بن هديب العازمي “رحمه الله” من قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي بعد إصابته في نجران مدافعاً عن دينه ووطنه”.

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٢ تعليقات

  1. الله يرحمة ويغفرالله ويتجاوز عنه ويتقبله شهيدا 

    اللهم ابدله دار خير من داره واهلا خير من اهله اللهم تقبله بواسع رحمتك اللهم امين

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