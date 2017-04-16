 شاهد.. غواصون يصورون زلزالاً تحت الماء | صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. غواصون يصورون زلزالاً تحت الماء

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تواصل ـ وكالات:

أظهرت لقطات صورها غواصون قبالة سواحل الفلبين، تعرض قاع المحيط لزلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر، على عمق 18 متراً أثناء رحلتهم لاستكشاف المحيط قرب مابيني، التي تعرف بعاصمة الغطس في الفلبين.

وتظهر الصور التي التقطت في 8 أبريل الجاري ونشرتها صحيفة “الدايلي ميل”، ارتفاع الرمال من على أرض المحيط، وسماع صوت بعيد في الخلفية، وقال أحد الغواصين “شعرنا وكأن مروحة قارب قامت بالدوران السريع فوقنا مباشرة” وعليه قام قائد مجموعة الغطس بإلغاء مهمة الغوص فور حدوث الزلزال، ولم يصب الغواصون بأذى.

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