إيراني الهوى ورافضي المذهب.. مصادر: مفتي اليمن الجديد حوثي مُدمن على الأفلام الإباحية

تواصل ـ الرياض:

كشفت مصادر أن المفتي العام الجديد لليمن شمس الدين شرف الدين يتبع لجماعة الحوثيين الانقلابية، ويُعد أحد المداومين على مشاهدة الأفلام الإباحية.

وقُوبل إعلان تعيين شرف الدين، مفتياً عاماً لليمن برفض واسع من الشخصيات الدينية التي استنكرت اختيار شخص مشبوه في هذا المنصب الرفيع، حيث فُوجئ اليمنيون بانتهاك جديد للجماعة، تمثّل في تعيين شخص تدور حوله شبهات سلوكية لا تتفق مع المنصب الديني الرفيع.

وأجمع عدد من اليمنيين على أن اختيار شرف الدين في هذا المنصب يتوافق مع طائفية الحوثي وأنصاره، الذين يريدون شخصاً يتوافق معهم ويلبي رغباتهم ونزواتهم، ويكون محللاً لشهواتهم، مؤكدين أن شرفاء اليمن لن يقبلوا بهذا الرجل على رأس مؤسسة الإفتاء.

وقال نائب رئيس علماء اليمن، الشيخ أحمد المعلم، ‘‘إن تعيين شمس الدين أمر مخزٍ، فالمذكور ليس له مؤهل علمي ولا رصيد دعوي، والرجل مطعون في استقامته كما ذكر بعض المتابعين، ومن خلال المتابعة لما نُشر مؤخراً، مؤيداً بالصور ومقاطع الفيديو تبين أن الرجل إيراني الهوى، رافضي المذهب، ولا يستبعد أن يكون لإيران دور في تعيينه، وموقفنا هو الرفض والاستنكار”.

وأكد الناشط الاجتماعي والإعلامي اليمني، سام الغباري، أن شمس الدين من مدمني الأفلام الإباحية، متسائلاً عن حيثيات تعيينه مفتيا لليمن، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يدل على استهانة الحوثيين بالشعب اليمني، التي امتدت إلى المساس بأدق الأمور الدينية، وفقاً لـ”الوطن”.

وروى الغباري، تفاصيل كشفه لتعلق شمس الدين بالأفلام الإباحية، خلال فترة ما يسمى بثورات الربيع العربي، قبل ست سنوات، حيث كان حريصا على الذهاب إلى مقاهي الإنترنت الموجودة بشارع الجامعة للتعرف على التطورات الإقليمية ورصد ردود أفعال رواد تلك المقاهي تجاهها.

وأضاف الغباري، أن صاحب المقهى الذي كان يجلس أمام شاشة كمبيوتر ليراقب منها ما يشاهده زبائنه على مواقع الإنترنت، حرصاً على الأخلاق العامة المنصوصة في تعليمات وزارة الاتصالات، أخبره أن شمس الدين يشاهد موقعاً إباحياً، مستغلاً زاويته المحصنة.

وتابع الغباري «حرصت على أن أتأكد بنفسي من هذه المعلومة، فذهبت حيث يجلس شمس الدين، فإذا بيده المرتعشة تمسك بلوحة المفاتيح لتغير الموقع الإباحي الذي يشاهده، معبراً عن سخطه من اقترابي منه».

ومن جانبه قال شرف الدين، إن تعيينه مفتياً لليمن لم يأتِ على حساب إقصاء الشيخ محمد إسماعيل العمراني، مشيراً إلى أن العمراني «بات كبيراً في السن، ولم يعد يستطيع الإجابة على الأسئلة»، وأن مكانته لا تزال في قلوب الناس.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان تعيينه قد تم لأغراض سياسية، زعم شمس الدين أنه لن يفتي حسب أهواء الأحزاب السياسية، وسيركز على قضايا جوهرية ومصيرية، زاعماً أنه يستطيع انتقاد عبدالملك الحوثي وأنصاره، “فجميعهم ليسوا معصومين من الخطأ”.