عضو شورى: قضية قيادة المرأة «تَرف».. والأوْلى توظيفها

تواصل – الرياض:

انتقدت عضو مجلس الشورى الدكتورة أسماء الزهراني، طرح قضية قيادة المرأة للسيارة في الوقت الحالي، مؤكدةً أن التوظيف هاجس يشغل كل امرأة، ويأتي في مقدمة احتياجاتها.

وقالت “الزهراني”: “التوظيف هاجس وقيادتها في ذيل أولوياتي، فهناك أولويات أهم من ذلك، فالمرأة تحتاج للوظيفة والإعالة، وعدد المطلقات في المملكة كبير والمعنفات أيضا، ونحن نعجز عن إيجاد حلول لإيجاد وظائف لهن، وقيادتها الآن تعتبر ترفا من وجهة نظري”.

وأضافت، الأولى تحقيق متطلبات المرأة الأهم في التوظيف وغيره، وأنا أخالف بعض عضوات الشورى اللاتي يطالبن بالقيادة وجعلها في المقدمة والأولويات”، بحسب “الوطن”.

وأكدت الزهراني، وجود مطالبة بشكل عام لتوظيف المرأة ولها الحق في ذلك لسد حاجتها إلى الوظيفة بما يناسب ضوابط الشريعة الإسلامية، ونحاول الآن إيجاد فرص للتوظيف في مجالات تناسبها .