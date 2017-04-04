الرياض.. اعتداء وحشي من 4 «ملثمين» على رجل بمحطة وقود (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء 4 أشخاص ملثمين بالضرب المبرح على رجل داخل محطة وقود، قيل إنها في حي النسيم بالرياض.
وأبان الفيديو، نزول 4 ملثمين من سيارة داخل محطة الوقود وتوجه 3 منهم نحو رجل يقف بجوار ماكينة تزويد الوقود؛ حيث بادروا بالاعتداء عليه، غير أنه حاول الفرار منهم، لكنهم تمكنوا من الإمساك به وطرحه على الأرض، والاعتداء عليه بالضرب.
وبحسب المقطع، الذي وثقته كاميرا محطة الوقود، كان أحد الأشخاص الأربعة يراقب المكان ويتحرك يميناً ويساراً في محيط الواقعة، مع تهديد المتواجدين بالمحطة لعدم الاقتراب من المعتدى عليه وإنقاذه.
الضرب بيد من حديد والقبض على هؤلاء العابثين بالأمن وسرعة تقديمهم للعدالة والا استفحل الأمر وأصبح ظاهرة أن لم يتدارك ذلك أصحاب الشأن
نسأل الله أن يحفظ بلدنا وأمننا وولاة أمرنا
﴿إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبونَ اللَّهَ وَرَسولَهُ وَيَسعَونَ فِي الأَرضِ فَسادًا أَن يُقَتَّلوا أَو يُصَلَّبوا أَو تُقَطَّعَ أَيديهِم وَأَرجُلُهُم مِن خِلافٍ أَو يُنفَوا مِنَ الأَرضِ ذلِكَ لَهُم خِزيٌ فِي الدُّنيا وَلَهُم فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ﴾
[المائدة: ٣٣]