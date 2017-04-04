«إدارية جدة» توقف قرار الأمانة بتغريم رجل أعمال 226 مليون ريال

تواصل – محمد المقصّي:

قررت المحكمة الإدارية بمحافطة جدة وقف قرار أمانة جدة المتضمن مطالبة رجل أعمال بمبلغ 226 مليون ريال حتى الفصل في أصل الدعوى.

وتأتي مطالبات أمانة جدة لرجل الأعمال، بتسديد 226.6 مليون ريال، كقيمة انتفاعه من شارع لمدة 35 عاماً، وتم إرسال خطاب من الأمانة لرجل الأعمال تتضمن 3 فواتير، تبلغ قيمة الأولى 50.43 مليون ريال، والثانية 80.75 مليون ريال، فيما بلغت الفاتورة الثالثة 95.44 مليون ريال كقيمة للشارع.

وجاء تسعير التعديات وفق الأسعار الحالية للأراضي في حي الشاطئ والذي يعتبر من أغلى الأحياء في جدة، مبينة أن هناك مبالغ سيتم فوترتها لاحقاً، حيث تم تشكيل لجنة من عدة جهات من بينها وزارة المالية وأمانة جدة لتحديد قيمة الاستفادة خلال العقود الثلاثة الماضية.