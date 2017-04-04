 إشعال النار عمداً بمركزين لإيواء اللاجئين في ألمانيا | صحيفة تواصل الالكترونية

إشعال النار عمداً بمركزين لإيواء اللاجئين في ألمانيا

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إشعال النار عمداً بمركزين لإيواء اللاجئين في ألمانيا

تواصل – وكالات:

قالت السلطات الأمنية الألمانية: إن مجهولين قاموا بإشعال النار عمداً في مقرين للاجئين بولايتي توريجن وبراندنبورج الألمانيتين الليلة الماضية دون وقوع إصابات بين اللاجئين.

وبحسب الوكالة الألمانية الرسمية، فقد قالت السلطات الألمانية إن الحادثتين نجمتا عن إلقاء مادة حارقة على المنزلين، موضحة أن أحداً لم يصب بأذى في أي منهما.

وصرح وزير الداخلية بولاية تورينجن هولجر بوبنهيجر خلال زيارة قام بها إلى المجمع السكني الذي تعيش فيه أسرتان سوريتان، والذي شهد الحريق، في بلدة أرترن بولاية تورينجن: “أشعر بالصدمة بسبب هذا الحادث الذي يمثل احتقار مرتكبه للبشر”.

وقال مركز قيادة الشرطة بالولاية في مدينة نوردهاوزن إن التحقيقات التي أجريت تثبت أن مادة حارقة أُلقيت على أحد المسكنين لكنها انفجرت وتلاشت على الأرض.

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١ تعليق

  1. حرية واعتدال وتحضر وتقدم ومساواة وحقوق وعدالة ووووو الغرب!

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