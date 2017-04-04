صنعت الأمل في «إعلام هادف».. «شبكة المجد» 15 عاماً من التألق وبناء القيم

تواصل – سعود الخالد:

احتفى نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ببلوغ شبكة قنوات المجد الفضائية 15 عاماً على انطلاقتها التي بدأت عام 1423 هـ بقناتها العامة غير المشفرة، قبل أن تتوسع وتصل إلى 13 قناة فضائية كواحدة من أهم شبكات التلفزيون المدفوع.

وكانت قنوات شبكة المجد قد انطلقت عام 1423 هـ، وتتكون حالياً من 13 قناة هي: “القناة العامة، القرآن الكريم، الحديث النبوي، العلمية، مجد الأطفال، بسمة، روضة، تغاريد، الوثائقية، الطبيعية، ماسة، راديو دال، الخدمة الإخبارية”.

من جانبه، كتب رئيس مجلس إدارة القناة الدكتور حمد الغماس: “بتوفيق رب العالمين, وإخلاص كل العاملين, ومساندة المشاهدين .. “بوركت الجهود ودامت الخطى في درب التوفيق والنجاح”.

وغرد رئيس قطاع الإعلام بالشبكة يوسف الهاجري قائلاً: “بقيمها ومبادئها وإحساسها بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية ويشاركها شركاء المجد جمهورها الراقي.. دمتم للخير”.

وقالت عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة رقية المحارب‏: “شبكة المجد أكملت ١٥ عاماً شبكة فتية لا تزال متألقةً؛ تنشر العلم، وتبني القيم، وتقدم البدائل ببرامجها. لكل من عمل ويعمل فيها الشكر والتقدير.

بدوره علق الدكتور ياسر الشهري قائلاً: “شكراً للمجد فقد صنعت الأمل في إعلام هادف، وأثبتت أن الشاشة ليست علمانية هابطة، وفقهم الله وأعانهم على التطوير المستمر”.

وكتب المذيع بقناة وصال عبدالله آل يعن الله: “قناة المجد قناة مباركة حافظت ولا زالت تحافظ على هويتها الإسلامية الرشيدة ، فجزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء”.

وكتب المذيع بقناة المجد ناصر سي عبدالله‏ قائلا: “السموّ .. الجمال.. التنوّع .. الشمول.. النقاء.. التوازن.. كلها مرادفات لقناة المجد المجيدة.. ومن كالمجد صفاء وعطاء”, وأضاف زميله هاني مقبل: “تحديات وطموح وهمة ، عقيدة صافية وأخلاق سامية وتربية عالية هكذا كانت شجرة المجد ولازلنا نتوق لمزيد من الثمار”.