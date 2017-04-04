تعليق الدراسة غداً في عدد من إدارات التعليم بالمملكة

تواصل – القصيم :
أعلنت عدد من الإدارات التعليمية، تعليق الدراسة يوم غد الأحد الموافق ١٩-٧-١٤٣٨هـ، وذلك بسبب التقلبات الجوية.
وإليكم إدارات التعليم التي قررت تعليق الدراسة:
- إدارة التعليم بمنطقة القصيم تعلن تعليق الدراسة غداً.
- كما أعلنت إدارات تعليم عنيزة، والرس، والبكيرية تعليق الدراسة.
- تعليق الدراسة في تعليم الغاط والزلفي والمذنب ليوم غدٍ الأحد.
- تعليق الدراسة في جامعة القصيم ليوم غدٍ الأحد.
- تعليم المجمعة يعلن تعليق الدراسة يوم غد الأحد بسبب التقلبات الجوية.
رفحاء طيب 😑
والدوادمي غبار مافيها تعليق😢
تحفظ القرآن الكريم