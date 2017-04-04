تعليق الدراسة غداً في عدد من إدارات التعليم بالمملكة

تواصل – القصيم :

أعلنت عدد من الإدارات التعليمية، تعليق الدراسة يوم غد الأحد الموافق ١٩-٧-١٤٣٨هـ، وذلك بسبب التقلبات الجوية.

وإليكم إدارات التعليم التي قررت تعليق الدراسة: