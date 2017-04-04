 تعليق الدراسة غداً في عدد من إدارات التعليم بالمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

تعليق الدراسة غداً في عدد من إدارات التعليم بالمملكة

3
تعليق الدراسة غداً في عدد من إدارات التعليم بالمملكة

تواصل – القصيم :

أعلنت عدد من الإدارات التعليمية، تعليق الدراسة يوم غد الأحد الموافق ١٩-٧-١٤٣٨هـ، وذلك بسبب التقلبات الجوية.

وإليكم إدارات التعليم التي قررت تعليق الدراسة:

  • إدارة التعليم بمنطقة القصيم تعلن تعليق الدراسة غداً.
  • كما أعلنت إدارات تعليم عنيزة، والرس، والبكيرية تعليق الدراسة.
  • تعليق الدراسة في تعليم الغاط والزلفي والمذنب ليوم غدٍ الأحد.
  • تعليق الدراسة في جامعة القصيم ليوم غدٍ الأحد.
  • تعليم المجمعة يعلن تعليق الدراسة يوم غد الأحد بسبب التقلبات الجوية.

شاهد ايضا

«إدارية جدة» توقف قرار الأمانة بتغريم رجل أعمال 226 مليون ريال

«إدارية جدة» توقف قرار الأمانة بتغريم رجل أعمال 226 مليون ريال

وصول قطاري الحرمين 10 و11 إلى ميناء جدة الإسلامي

وصول قطاري الحرمين 10 و11 إلى ميناء جدة الإسلامي

لإنهاء المعاملات في خطوة واحدة.. انتهاء الربط الإلكتروني بين «التجارة» و«العمل» و«الزكاة»

لإنهاء المعاملات في خطوة واحدة.. انتهاء الربط الإلكتروني بين «التجارة» و«العمل» و«الزكاة»

بالفيديو.. 4 وافدين يضربون آخر بـ«العصي»

بالفيديو.. 4 وافدين يضربون آخر بـ«العصي»

٣ تعليقات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>