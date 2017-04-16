 المرور: إلغاء المخالفات الخاطئة عن طريق هيئة الفصل التابعة للإدارة | صحيفة تواصل الالكترونية

المرور: إلغاء المخالفات الخاطئة عن طريق هيئة الفصل التابعة للإدارة

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المرور: إلغاء المخالفات الخاطئة عن طريق هيئة الفصل التابعة للإدارة

تواصل – الرياض:

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن نزاعات المخالفات المرورية تنظرها هيئة الفصل في المخالفات المرورية، وهي الجهة التي تملك الحق في إلغاء أي مخالفة مرورية في حال اتضح أنها خاطئة.

وكان مواطن من الأحساء، قد قال إنه قدم اعتراضاً لمرور الأحساء على مخالفة قيمتها 1000 ريال لعدم صحتها، حيث سجلت المخالفة بدعوى عدم المحافظة على لوحات مركبته يوم 28 صفر الماضي في المدينة المنورة، في حين لم يتواجد بسيارته في المدينة المنورة في تاريخ تسجيل المخالفة، وفقا لـ”الوطن”.

وأضاف المواطن، أن مرور الأحساء تأخر في الرد على اعتراضه، وأن مرور المدينة تأخر في الاستجابة لطلبه بإرسال صورة لنظام الرصد الآلي للمخالفة، الأمر الذي تسبب في تعطل خدماته الإلكترونية الحكومية بسبب هذا التأخر في إجراءات التأكد من صحة المخالفة.

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