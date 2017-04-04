بالأسماء.. «الإسكان» تطلق 18800 منتج في الدفعة الثالثة من برنامج «سكني»

تواصل – الرياض:

أطلقت وزارة الإسكان، اليوم السبت، الدفعة الثالثة من برنامج “سكني”، وتتضمن 18800 منتجاً سكنيا مختلفًا ما بين فيلا وأرض وأرقام جديدة لمستفيدين من الصندوق العقاري في عدة مناطق.

وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل إلى أن منتجات الدفعة الثالثة ستبلغ 18800 منتجاً، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على إيجاد منتجات تتراوح أسعارها بين 250 و 700 ألف ريال، وتهدف خلال 5 سنوات قادمة إلى مضاعفة قيمة التمويل العقاري في المملكة بحدود 280 مليار ريال إلى أن نصل 550 مليار ريال.

وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن وزارة الإسكان أضافت في منتجاتها البيع على الخارطة، وكل مستفيد يستطيع التواصل عن طريق بوابة إسكان ، مشيراً إلى أنه بعد موافقة المستفيد سوف تتم معاينة العقار ، حيث تختلف وحدة المستفيد من الأراضي .

وتتوزع المنجات السكنية ضمن الدفعة الثالثة البالغة 18800 منتجاً على مدن ومحافظات في عدة مناطق حول المملكة، حيث شملت المنتجات (4,513) فيلا سكنيّة ، و (6,093) قطعة أرض سكنيّة ، وأرقام جديدة لـ (7,700) مستفيد من الصندوق العقاري ضمن الدفعة الثالثة من حملة سكني .

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