 خميس مشيط.. مواطن يعفو عن قاتل اثنين من أبنائه لوجه الله (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

خميس مشيط.. مواطن يعفو عن قاتل اثنين من أبنائه لوجه الله (فيديو)

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تواصل – عبدالله عسيري:

عفا المواطن سعد محمد الشهراني بمحافظة خميس مشيط، أمس الجمعة، عن قاتل اثنين من أبنائه لوجه الله، وبدون أي مقابل، مبتغيا الأجر من الله تعالى.

وقعت الحادثة قبل 6 شهور تقريبًا عندما تعرض ابني المواطن البغالين من العمر 28 و 26 عامًا لطلقات نارية من سلاح رشاش، تُوفوا على إثرها، فيما أصيب شقيقهم الصغير وظل راقدا في العناية المركزة لمدة شهر إلى أن عافاه الله تعالى.

وأعلن الشهراني التنازل والعفو عن القاتل لوجه الله تعالى بعد أن حضر عدد من الأعيان و مشايخ المنطقة لطلب العفو عن القاتل.

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