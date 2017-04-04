 مصاب بالشلل والعمى والصرع.. «مرابط» يناشد المسؤولين إنقاذ حياة ابنه | صحيفة تواصل الالكترونية

مصاب بالشلل والعمى والصرع.. «مرابط» يناشد المسؤولين إنقاذ حياة ابنه

1

جازان – نايف عريشي:

ناشد المواطن ابراهيم عبدالله كريري، المسؤولين بنقل ابنه محمد إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة بالمملكة لإنقاذه بعد أن تدهورت حالته بعد خطأ طبي تعرض له أثناء الولادة بمستشفى الخميس العسكري.
وأضاف كريري، والذي يعمل مرابطاً بمركز الخشل بالحد الجنوبي في حديث لـ‘‘تواصل‘‘ أنه يعاني وزوجته بسبب حالة ابنهم الموجود معهم في المنزل، حيث يعاني من شلل دماغي مصحوب بشلل رباعي بالأطراف وإعاقة شاملة في النمو وعدم إبصار (عمى) كذلك تعرضه لحالات صرع وحاجته المستمرة للعناية.
وأشار إلى أن الطبيب المسؤول عن حالته، أوصى بتأهيله في مركز طبي لمزيد من الدعم لحالته، لمؤكدا انه غير قادر على تقديم شيء لابنه في المنزل، لعدم توفر الإمكانيات ويقول ‘‘إن قلبه يتقطع كل يوم وهو يشاهد ابنه يصارع الموت‘‘ مناشداً المسؤولين بالتدخل لإنقاذ حياته والتوجيه بنقله لمدينة الأمير سلطان الطبية أو أحد المراكز المتقدمة بالمملكة.

شاهد ايضا

سكان «عزيزية الرياض» يطالبون بتخصيص «دوران» على جسر تقاطع طريق النصر (فيديو)  

سكان «عزيزية الرياض» يطالبون بتخصيص «دوران» على جسر تقاطع طريق النصر (فيديو)  

شاليه يُهدِّد حياة الأطفال بالخبر.. والمسؤول يتجاهل التحذيرات (صور)

شاليه يُهدِّد حياة الأطفال بالخبر.. والمسؤول يتجاهل التحذيرات (صور)

بالصور.. حفرة تُهدِّد حياة المارة بالدمام 

بالصور.. حفرة تُهدِّد حياة المارة بالدمام 

طريق المسيجيد والقاحة خطر يتربص بأرواح المواطنين

طريق المسيجيد والقاحة خطر يتربص بأرواح المواطنين

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>