منع موظفي «مياه جدة» من ارتداء الزي الوطني وإلزامهم بالقميص والبنطال

تواصل ـ جدة:

ألزمت وحدة أعمال شركة المياه الوطنية بجدة أمس، على موظفيها الإداريين والميدانيين ارتداء بنطال وقميص دون تحديد أي لون أو شكل لحين توزيع زي رسمي موحد لاحقا، ورفضت استمرارهم بالزي الوطني (الثوب والشماغ والعقال).

وتلّقى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين الإداريين والميدانيين عبر الإيميلات الرسمية التوجيه العاجل الممهور بتوقيع رئيس وحدة أعمال الشركة بجدة محمد الزهراني، لتنفيذ الأمر.

وأكد الزاهراني، في التوجيه أنه بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وتماشيا مع تطبيق إدارة الوحدة لمنهجية تتناسب مع طبيعة وبيئة العمل، فقد تقرر أن يكون الزي الرسمي لجميع العاملين بالوحدة من مديري إدارات ورؤساء أقسام وموظفين مكتبيين وميدانيين، بنطال وقميص محتشم يتناسب مع الشكل العام للشركة، وفقا لـ “مكة”.

وشدد الزهراني، على أن هذا الزي سيكون موقتا، وذلك لحين توزيع زي رسمي موحد لموظفي الشركة، قبل نهاية يوليو المقبل، وطالب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بمتابعة موظفيهم في تطبيق هذا التوجيه خلال أوقات الدوام الرسمي، وأن قسم المتابعة بالموارد البشرية سينفذ جولات تفتيشية خلال أوقات الدوام لمتابعة التنفيذ، وأنه ستتم محاسبة الموظف المخالف ومديره المباشر.

وأكد الزهراني، أن هذا الإجراء داخلي يخص الشركة فقط، مكتفيا بضرب مثل ارتداء موظفي الخطوط السعودية زيهم المعروف.