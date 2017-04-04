للمرة الثانية خلال 10 أيام «MBC» تنحني للعاصفة.. من هي «رنا هويدي» المسيئة للمملكة؟

تواصل – الرياض:

للمرة الثانية، خلال فترة قصيرة تنحني مجموعة «MBC» للعاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحاول احتواء الغضب الشعبي ضد القناة ومضامينها الإعلامية والعاملين فيها، وقررت إيقاف المذيعة “رنا هويدي” عن العمل، والتحقيق معها حول تغريداتها المسيئة للمملكة ورموزها والشعب السعودي.

قبل عشرة أيام وتَحْدِيدَاً في 03‏/04‏/2017م، رضخت «MBC»، للهجوم الشديد الذي تعرضت له بسبب هشتاق #كوني_حرة، وقررت حذف التغريدات الخَاصَّة بدعوة المرأة للتمرد والتحرر، وأَصْدَرَت بَيَانَاً رسميّاً، اتهمت فيه أحد موظفيها بتجاوز صلاحياته، وإخراج الحملة عن سياقها بكتابته عبارات، ونشره صوراً دون الرجوع إلى الإدارة.

“رنا هويدي”، التي تقدم برنامج “هذا المساء”، حفل حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتغريدات مسيئة للمملكة والشعب السعودي، واستخدام ألفاظ منحطة وبذيئة وغير أخلاقية، حتى وهي مسافرة لأداء العمرة.

ووثق مغردون تغريدات “رنا هويدي”، التي حاولت أن تكذبها، وزعمت أنها “فوتوشوب”، ولكنها اضطرت بعد ذلك لحذفها.

“هويدي” تناقضت مع نفسها، مرات عديدة، فبعد الادعاء أنها كذب و”فوتوشوب”، قَالَتِ الحساب “اتسرق وقيد الاسترجاع”، وثالثة قَالَتْ إِنَّها “قديمة وترجع إلى ثلاث سنوات، من عام ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٦”.

“رنا هويدي”، مذيعة مصرية، من مواليد 1993، درست الإعلام، والإخراج، وصناعة السينما، وفضَّلت الإعلام على السينما، وانتقلت من إذاعة الأخبار إلى تقديم البرامج، وتعمل “رنا ” في قناة “mbc مصر”، وتقدم عبر شاشتها برنامج “حديث المساء”.

مغردون على “تويتر” دشنوا ثلاثة هشتاقات ضد MBC ورنا الهويدي:

#سب_السعُودِيَّة_وتعين_في_mbc

#رنا_هويدي_تسيء_للشعب_السعودي

#كلنا_ضد_رنا_هويدي

وتناول المغردون أبرز تغريدات “رنا هويدي” ضد السعودية، وقال خالد العلكمي‏: “خاص وحصري أكد لي مسؤول رفيع في شبكة MBC أنه قد تم إيقاف رنا هويدي عن العمل، والتحقيق جارٍ معها الآنَ حول تغريداتها”.

فيما قال الإعلامي مساعد بن حمد الكثيري‏: “لو كان لدى إيران قناة تحارب عقيدتهم وهويتهم بنفس طريقة mbc تجاه عقيدتنا وهويتنا لسقط المشروع الصفوي مُبَكِّراً!!”.

وتساءل مغردون: “كيف يتم تعيين إعلامية في MBC بعد وصفها الشعب السعودي بأقذر الأوصاف، مستنكرين توظيفها في المجموعة”.

وقال الدكتور محمد البراك‏: “mbc هي المكان الطبيعي للساقطين والساقطات، والإساءة للدين والوطن هي أهم المؤهلات فتعيينها ليس بمستغرب”.

من التغريدات التي غردت بها “رنا هويدي” على حسابها: “الدول المسماة بالإسلامية مثل: السعودية، وباكستان، وإيران، وقَرِيبَاً مصر هي أكثر الدول مصابة بالسعار الجنسي، والاغتصاب، والتحرش، والختان”. ولكن تغريداتها وهي ذاهبة إلى أداء العمرة بلغت قمة الانحطاط والبذاءة، كذلك الصور الفاضحة التي حرصت على وضعها لنفسها على صفحتها الرسمية في “الفيسبوك”.