موقف مُحرج.. «الملك فهد للبترول» تعتذر للحضور بعد احتفال تخريج الدفعة 47 (صور)

تواصل ـ سعود الخالد:

قدَّمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اعتذاراً لحضور حفل تخريج الدفعة السابعة والأربعين، بعد تعرِّضهم لموقف محرج؛ نَظَراً لطباعة شعار الجامعة على ملابسهم بعد جلوسهم على أكياس بلاستيكية غُلِّفَتْ بها مقاعد الحضور في مكان الاحتفال.

وأبدت الجامعة اعتذارها في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”؛ لعدم تنبيهها للحضور بإزالة الأكياس التي طُبع عليها الشعار، قبل الجلوس على المقاعد.

وقَالَتْ: “غُلِّفت مقاعد الاسْتَاد الرياضي لحمايتها من الغبار بأكياس طُبع عليها الشعار من الداخل، نعتذر لعدم التأكيد على الحضور بإزالتها قبل الجلوس عليها”.

وتداول مغرِّدون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صوراً من حفل تخريج الدفعة السابعة والأربعين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الذي أُقيم مساء يوم أمس (الخميس) في المدينة الجامعية بالظهران، أَظْهَرَتْ وجود طبعات على ثياب الحضور تحمل شعار الجامعة.