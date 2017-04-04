 بالصور.. إزالة مجسمات على شكل صليب بمدخل أمانة القصيم | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. إزالة مجسمات على شكل صليب بمدخل أمانة القصيم

1

تواصل – خالد العبدالله:

أزالت أمانة القصيم، اليوم، مجسمات على شكل صليب في مدخل الأمانة؛ وذلك استجابة لمطالبات تقدم بها مواطنون للجهات المختصة.

يشار إلى أن بعض البلديات قد قامت بخطوات مشابهة، وأزالت بعض المجسمات الجمالية، بعد انتقادات واسعة.

شاهد ايضا

«المسند»: رياح نشطة مثيرة للغبار على أربع مناطق

«المسند»: رياح نشطة مثيرة للغبار على أربع مناطق

بالأسماء .. المتسابقون والمتسابقات على جائزة خادم الحرمين القرآنية

بالأسماء .. المتسابقون والمتسابقات على جائزة خادم الحرمين القرآنية

جلسة إضافية لـ«الشورى» غدا الأحد

جلسة إضافية لـ«الشورى» غدا الأحد

السفير بأمريكا يحث ممثلي المملكة على إيجاد فرص عمل للمبتعثين

السفير بأمريكا يحث ممثلي المملكة على إيجاد فرص عمل للمبتعثين

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>