بالصور.. إزالة مجسمات على شكل صليب بمدخل أمانة القصيم

تواصل – خالد العبدالله:

أزالت أمانة القصيم، اليوم، مجسمات على شكل صليب في مدخل الأمانة؛ وذلك استجابة لمطالبات تقدم بها مواطنون للجهات المختصة.

يشار إلى أن بعض البلديات قد قامت بخطوات مشابهة، وأزالت بعض المجسمات الجمالية، بعد انتقادات واسعة.