لإساءتها للمملكة..«إم بي سي» تُوقف المذيعة رنا هويدي عن العمل

تواصل ـ وكالات:

أثارت تغريدات مسيئة للمملكة نُسبت للمذيعة المصرية بقناة “MBC”رنا هويدي، غضبا شديدا، فيما أكد مصدر مطلع أن المجموعة قررت إيقاف المذيعة عن العمل وإحالتها للتحقيق.

وأوضح المصدر، أن مجموعة قنوات “MBC” قامت بإيقاف المذيعة “هويدي” بعد تداول تغريدات مسيئة للمملكة على حسابها الرسمي عبر “تويتر”.

من جهتها، نفت المذيعة “هويدي” التي تقدم برنامج “حديث المساء” التغريدات المتداولة والمنسوبة لها، مؤكدة أنها مفبركة عبر “فوتوشوب”؛ فيما تم حذف التغريدات من حسابها الشخصي في “تويتر”.