 «نوال العيد» تقدم 3 ورش علمية بالكويت ابتداء من الغد | صحيفة تواصل الالكترونية

«نوال العيد» تقدم 3 ورش علمية بالكويت ابتداء من الغد

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«نوال العيد» تقدم 3 ورش علمية بالكويت ابتداء من الغد

تواصل ـ بدر العبد الرحمن:

تقدم الأكاديمية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة نوال بنت عبدالعزيز العيد، خلال زيارتها إلى دولة الكويت أيام السبت، الأحد والاثنين، في الفترة من 18 إلى 20 رجب، ثلاث ورش عملية عن تدبر القرآن، وذلك خلال فعاليات جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم، وقراءاته، وتجويد تلاوته، لدورتها الثامنة لعام 1438 هـ – 2017 م.

وتبدأ الورشة الأولى بعنوان: “هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في تدبر القرآن الكريم وتطبيقات في أمثلة القرآن”، غداً السبت، بالقاعة الفضية في فندق شيراتون، يشرفه حضور نسائي كبير، وتلا ذلك ورشة هدايات القصة القرآنية، ثم الوحدة الموضوعية في السور القرآنية.

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